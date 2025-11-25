Лига чемпионов УЕФА: сегодня "Карабах" в Италии сыграет против "Наполи"

Сегодня "Карабах" проведет очередной свой матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.biz, в рамках V тура Лиги команда под руководством Гурбана Гурбанова сыграет в Италии против "Наполи".

Встреча V тура на стадионе Stadio Diego Armando Maradona начнется в 23:59 по бакинскому времени.

Главным арбитром матча назначен известный польский рефери ФИФА Шимон Марциняк.

"Карабах" занимает 15-е место в турнирной таблице группового этапа, набрав семь очков. Клуб из Неаполя идет 24-м с четырьмя очками.

Отметим, что чемпион Азербайджана ранее в турнире обыграл португальскую "Бенфику" (3:2) и датский "Копенгаген" (2:0). Проиграв в Испании "Атлетику" (1:3), "Карабах" в Баку сыграл вничью с английским "Челси" – 2:2.

İdman.Biz