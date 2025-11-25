Флик рассказал о возвращении Рафиньи перед матчем с "Челси"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался о восстановлении полузащитника своей команды Рафиньи перед матчем V тура группового этапа Лиги чемпионов с "Челси", сообщает İdman.Biz.

"Могу сказать, что я не сержусь на наш медицинский персонал. У нас очень опытная команда. В случае с Рафиньей мы допустили ошибки. Но такова человеческая природа. Это все, что я могу сказать. Много шума, но ничего конкретного. Для меня самое главное - его возвращение. Что касается минут и того, сколько он будет играть, мы решим. Он дважды получал травму, и на таком этапе это нехорошо, мы бережно к нему относимся. Я очень рад его возвращению. В субботу он сыграл всего несколько минут, но мы увидели разницу. Он создает нам пространство как с мячом, так и без него. Рад видеть его снова", - приводит слова Флика Football Espana.

Ранее сообщалось, что игроки "Барселоны" все больше недовольны своими планами восстановления и считают, что это играет ключевую роль как в кризисе с травмами, так и в снижении результатов команды.

İdman.Biz