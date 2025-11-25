25 Ноября 2025
Юношеская лига УЕФА: матч "Карабах" - "Наполи" был приостановлен на полчаса - ОБНОВЛЕНО

25 Ноября 2025 19:38
Матч "Карабах" - "Наполи" (U-19) в рамках общего этапа Юношеской лиги УЕФА был приостановлен из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает İdman.Biz, игра, проходящая в Италии, была прервана на 64-й минуте из-за сильного дождя. Спустя полчаса встреча была возобновлена.

Главным судьей матча является чешский рефери Доминик Стары.

На данный момент хозяева поля ведут со счетом 1:0.

09:41

Сегодня молодежная команда "Карабаха" U-19 проведет матч в рамках V тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.biz, коллектив под руководством Рашада Садигова сыграет в Италии против сверстников из "Наполи".

Встреча V тура начнется в 19:00 по бакинскому времени. Главным арбитром матча будет чешский рефери Доминик Стар.

После четырех предыдущих матчей команда "Карабаха" U-19, проиграв все встречи, занимает последнюю – 36-ю – позицию в группе. Хозяева поля располагаются на 25-м месте с тремя очками.

İdman.Biz

