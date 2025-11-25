Азербайджанский футболист планирует вновь вернуться в Кыргызстан

Азербайджанский футболист Илькин Мурадов, на днях покинувший кыргызский клуб "Абдыш-Ата", хочет вновь вернуться в Кыргызстан.

Об этом футболист сообщил сам, пояснив, что расстался с клубом из-за окончания срока контракта:

"Я заключил с клубом контракт на пять месяцев, то есть до зимы. Там сезон длится год, чемпионат проводится по системе весна–осень. Зимой футбола нет. Срок моего контракта истек, и я вернулся в Азербайджан. Я хочу вновь поехать в Кыргызстан, есть несколько вариантов. Мы с моим менеджером оценим предложения и сделаем подходящий выбор", - рассказал он в интервью Report.

Отметим, что "Абдыш-Ата" завершил сезон в Премьер-лиге Кыргызстана на третьем месте, набрав 54 очка.

İdman.Biz