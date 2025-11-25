Главный тренер "Трабзонспора": "Я не могу объяснить это своей жене" - ВИДЕО

Главный тренер футбольного клуба "Трабзонспор" Фатих Текке поделился мыслями о победе своей команды и возникших проблемах после выездного матча Суперлиги Турции, в котором его команда обыграла "Башакшехир" со счетом 4:3.

Как сообщает İdman.Biz, наставник сначала оценил ожидания от чемпионства и реальные цели команды на сезон.

"Даже дома я не могу объяснить это своей жене, она, как и все остальные, думает: "Мы станем чемпионами". Никто не хочет этого так сильно, как я. Я знаю свою команду: если мы займем место от первого до четвертого, это будет большим успехом", - сказал Текке.

Главный тренер также отметил, что физическая и психологическая нагрузка игроков зачастую недооценивается.

"Люди не понимают, из-за чего мы нервничаем. Жизнь футболиста такова. Зарплаты, конечно, есть, но посмотрите: наш капитан Эдин Вишка получил травму. Я перенес 16 операций, три года жизни провел в больницах. Есть и психологическая сторона, они не спят. Все знают эту работу, но никто не проявляет уважения", - добавил Текке.

İdman.Biz