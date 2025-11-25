“Нефтчи” является одним из рекордсменов по смене наставника в ходе сезона – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Отставка Самира Абасова, оформленная "Нефтчи" накануне после поражения от "Имишли" 2:3 в XII туре, стала уже четвертой тренерской сменой, которую клуб совершает по ходу сезона начиная с кампании 2020/21.

Как передает İdman.Biz, за последние пять с лишним лет бакинский гранд стабильно входит в число самых нестабильных клубов Премьер-лиги именно с точки зрения решений по главным тренерам во время чемпионата.

Первой внутрисезонной рокировкой на этом отрезке стало назначение самого Абасова осенью 2020 года, когда он сменил Физули Мамедова и в итоге привел "Нефтчи" к чемпионству. Вторая случилась в декабре 2023-го, когда клуб распрощался с Адрианом Муту и пригласил Миодрага Божовича. Третья – в октябре 2024 года, когда "Нефтчи" по ходу сезона отпустил Романа Григорчука и вновь назначил Самира Абасова. И теперь именно Абасов стал фигурой четвертой по счету тренерской отставки, совершенной клубом уже после старта чемпионата.

Бакинский клуб остается одним из трех клубов, которые чаще всего прибегают к сменам тренеров прямо по ходу сезона. "Сабах" за этот же период неоднократно менял курс, успев в разгар разных чемпионатов расстаться с Рамином Гулиевым, затем с Мурадом Мусаевым и позже с Крунославом Рендулличем. Не менее показателен и "Сумгайыт", который за последние пять лет трижды назначал новых главных тренеров уже после начала чемпионата, включая этапы с Алексеем Багой, Самиром Абасовым и Вагифом Джавадовым.

Стоит еще раз подчеркнуть, что в приведенных данных не учитываются тренерские перестановки, осуществленные в ходе летнего межсезонья.

В противоположность этому "Карабах" продолжает демонстрировать эталонную стабильность: за весь рассматриваемый период у агдамского клуба не произошло ни одной внутрисезонной тренерской рокировки - Гурбан Гурбанов неизменно остается у руля на протяжении 17 лет.

Таким образом, свежая отставка Абасова вписывается в устоявшийся тренд: "Нефтчи" уже пять сезонов подряд относится к числу клубов, которые чаще всего принимают кадровые решения по тренеру прямо в ходе чемпионата, тогда как "Карабах" продолжает строить модель долгосрочного доверия и стабильности.

Теймур Тушиев

İdman.Biz