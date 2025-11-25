"ПСЖ" представил четвертую форму на сезон-2025/2026 - ФОТО

"ПСЖ" представил свой четвертый комплект формы на сезон-2025/2026, предоставленной Jordan Brand, сообщает İdman.Biz.

"Преимущественно черная, с антрацитово-серыми акцентами и оттенками розового. Новая футболка имеет чистый и мощный вид, подчеркнутый центральной красной полосой – тонким современным намеком на основополагающий дизайн клуба", – говорится в пресс-релизе столичного клуба.

Стоит отметить впервые использованную технику Cross-Dye, создающую тонкие контрасты и уникальные текстурные эффекты. Она заменит синюю футболку с крыльями, которая пользовалась большим успехом в прошлом году.

Отметим, что после 13 матчей во французской Лиге 1 "ПСЖ" набрал 30 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

İdman.Biz