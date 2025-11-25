Эртем Шенер: "Дух Марадоны будет аплодировать "Карабаху" в матче с "Наполи"

"Сегодня "Карабах" сыграет так, что дух легендарного футболиста "Наполи" Диего Марадоны тоже будет аплодировать команде", - заявил известный турецкий футбольный комментатор Эртем Шенер, комментируя матч V тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Наполи" и "Карабахом" в Италии.

Он отметил, что всем командам сложно в Неаполе: "Я комментировал там игры. Атмосфера во время матчей совершенно особенная. Фаворитом является "Наполи". Однако я верю, что азербайджанский клуб будет бороться до конца. На мой взгляд, победа "Карабаха" в Италии не станет сюрпризом, потому что коллектив под руководством Гурбана Гурбанова многократно доказывал, что способен забирать очки у сильнейших клубов".

По словам журналиста, если команда из Агдама вернется с выездного матча хотя бы с одним очком, ее шансы попасть в число первых 24 команд возрастут: "Я верю, что дома мы сможем взять очки у "Аякса" и "Айнтрахта". Игра с "Челси" ускользнула от нас, хотя мы заслуживали победы. Футболисты должны выходить на матч с "Наполи" с желанием победить. С учетом очков, которые "Карабах" может заработать у "Аякса" и "Айнтрахта", поездка в гости к "Ливерпулю" может стать более удачной. Я в это верю".

Напомним, что встреча на стадионе "Диего Армандо Марадона" начнется сегодня в 23:59 по бакинскому времени.

İdman.Biz