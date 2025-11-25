"Араз-Нахчыван" и "Туран Товуз" оштрафованы после матча XII тура Премьер-лиги

Представители Премьер-лиги Азербайджана - клубы "Араз-Нахчыван" и "Туран Товуз" - были оштрафованы на 2500 и 5700 манатов соответственно.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующее решение принял Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

После матча XII тура "Араз-Нахчыван" - "Туран Товуз" на поле проник посторонний человек, за что клуб из Нахчывана был оштрафован на 2500 манатов. "Туран Товуз" понес штраф в размере 5000 манатов за массовые оскорбительные выражения в адрес судей со стороны болельщиков.

Кроме того, клуб из Товуз получил дополнительный штраф в 700 манатов за четыре желтые карточки, показанные его игрокам в матче.

İdman.Biz