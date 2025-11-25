"Сабах" получил предупреждение от АФФА

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) вынес предупреждение ФК "Сабах".

Как сообщает İdman.Biz, причиной стало то, что на матч XII тура с "Шамахы" охрана не пропустила на арену вещи, которые болельщики принесли с собой, хотя они не входили в список запрещенных.

Футболист "Сумгайыта" Райан Сенхачи получил дисквалификацию на один матч. Он был удален с поля во встрече с "Карабахом" за вторую желтую карточку. За это клуб из "Гянджи" обязан выплатить штраф в размере 500 манатов.

İdman.Biz