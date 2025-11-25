Игрок "Эвертона" Гейе принес извинения за стычку с одноклубником

Защитник "Эвертона" Идрисса Гейе принес извинения за стычку с одноклубником Майклом Кином во время матча 12-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (1:0).

Как сообщает İdman.Biz, соответствующее сообщение футболист разместил на своей странице в соцсети.

"Я хотел бы прежде всего извиниться перед своим одноклубником Майклом Кином. Я беру на себя полную ответственность за свою реакцию на случившееся на поле. Также прошу прощения у одноклубников, тренеров, болельщиков и клуба. То, что произошло, не отражает ценности, на которые я ориентируюсь. Эмоции могут взять контроль, но ничто не может оправдать подобное поведение. Обещаю, что подобное не повторится", — написал Гейе.

İdman.Biz