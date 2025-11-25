Левандовский отказался переходить в "Фенербахче"

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский отклонил предложение о переходе в турецкий "Фенербахче" в зимнее трансферное окно.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщил в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг.

По его данным, стамбульский клуб проявлял интерес к польскому форварду, но он хочет остаться в испанской команде как минимум до лета. Контракт 37‑летнего футболиста с "сине‑гранатовыми" рассчитано до конца сезона.

Левандовский перешел в "Барселону" из мюнхенской "Баварии" в 2022 году. Всего за каталонскую команду он провел 160 матчей, забил 109 мячей и сделал 20 результативных передач, стал двукратным чемпионом Испании, обладателем кубка страны.

"Барселона" после 13 туров занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, на одно очко отставая от "Реала".

İdman.Biz