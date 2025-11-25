26 Ноября 2025
Мбаппе оскорбил судью после матча с "Эльче"

25 Ноября 2025 23:30
Мбаппе оскорбил судью после матча с "Эльче"

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе оскорбил главного судью матча 13-го тура чемпионата Испании с "Эльче" (2:2) Франсиско Маэсо после финального свистка. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на DAZN.

По информации источника, после того как арбитр показал футболисту желтую карточку за споры, Мбаппе развернулся и два раза сказал "грязный ублюдок" на французском языке.

Также в момент возвращения нападающего "сливочных" в раздевалку к нему обратился игрок соперника, однако Мбаппе отмахнулся от него и сказал "стой". Затем снова громко произнес "грязный ублюдок".

Подчеркивается, что французу не понравилось решение судьи завершить матч сразу после истечения добавленного времени, несмотря на долгое оказание медицинской помощи голкиперу "Эльче" Иньяки Пенье после второго забитого мяча "королевского клуба". Тогда Мбаппе сказал Маэсо: "Если он не может продолжать, то пусть убирается вон! Позволь, пожалуйста, нам сыграть!"

