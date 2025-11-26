"Боруссия" одержала разгромную победу над "Вильярреалом" - ВИДЕО

Окончен матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались "Боруссия" и "Вильярреал". Победу со счетом 4:0 в этой игре одержала немецкая команда.

Счет в матче открыл в добавленное к первому тайму время нападающий дортмундцев Серу Гирасси. На 50-й минуте с поля был удален защитник "Вильярреала" Хуан Фойт. Спустя минуту Гирасси сделал дубль, удвоив преимущество своей команды. Через четыре минуты третий мяч дортмундцев забил полузащитник Карим Адейеми. Полузащитник "Боруссии" Даниэль Свенссон в добавленное ко второму тайму время установил окончательный счет 4:0.

После этой игры "Боруссия" с 10 очками занимает четвертую строчку сводной таблицы Лиги чемпионов. "Вильярреал" с одним очком продолжает находиться в нижней части таблицы.

İdman.Biz