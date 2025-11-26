Конте: "Карабах" в этом году добился хороших результатов в Лиге чемпионов"

Голкипер агдамского "Карабаха" Матеуш Кохальски сделал несколько невероятных сейвов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, об этом заявил главный тренер "Наполи" Антонио Конте на пресс-конференции по итогам встречи.

"Сегодняшний вечер был особенным для Неаполя. У нас было много энергии, и мы хотели победить. Мы очень хорошо выступили в матчах против "Аталанты" в Серии А и сегодня против "Карабаха". В Лиге чемпионов не бывает легких соперников. По ходу матча я верил, что мы забьем. Вратарь "Карабаха" сделал невероятные сейвы. Перед нами была очень ответственная команда. Мы играли против сложного соперника. Азербайджанский клуб в этом году добился хороших результатов в Лиге чемпионов", - сказал Конте.

