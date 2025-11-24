Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС

В ночь с 23 на 24 ноября на стадионе "Ти-Кью-Эл Стэдиум" в Цинциннати (США) завершился матч 1/4 финала плей-офф МЛС между клубами "Цинциннати" и "Интер Майами". Матч закончился разгромной победой "цапель" со счетом 4:0.

В составе победителей голами отметились аргентинские футболисты Матео Сильветти и Тадео Алленде (дубль). Еще один мяч и три результативные передачи на счету звездного нападающего Лионеля Месси.

Таким образом, "Интер Майами" вышел в 1/2 финала турнира, где сыграет с победителем пары "Филадельфия" — "Нью‑Йорк Сити".

İdman.Biz