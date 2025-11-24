"Милан" на выезде одержал минимальную победу над "Интером" - ВИДЕО

Окончен матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором играли "Интер" и "Милан". Победу со счетом 1:0 в этой игре одержали "россонери". Встреча состоялась на стадионе "Сан-Сиро" («Джузеппе Меацца») (Милан). В качестве главного арбитра матча выступил Симоне Содза.

На 54-й минуте Кристиан Пулишич открыл счет в этой игре и вывел "Милан" вперед. На 74-й минуте игрок "Интера" Хакан Чалханоглу не реализовал пенальти: удар отразил Мик Меньян.

После этой игры "Интер" с 24 очками располагается на четвертой строчке высшего дивизиона итальянского первенства, "Милан" с 25 очками находится на второй строчке.

