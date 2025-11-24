"Атлетико" с минимальным счетом победил "Хетафе" - ВИДЕО

Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались "Хетафе" и мадридский "Атлетико". Победу со счетом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

На 83-й минуте матча защитник "Хетафе" Домингуш Дуарте отметился автоголом. Этот мяч оказался единственным в игре.

После 13 матчей чемпионата Испании у "Хетафе" в активе 17 набранных очков. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице. Мадридский "Атлетико" заработал 28 очков и располагается на четвертой строчке. Лидируют в чемпионате мадридский "Реал" и "Барселона", у которых по 31 очку.

