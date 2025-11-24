Иско подписал новый контракт с "Бетисом"

Полузащитник и капитан "Бетиса" Иско продлил контракт с клубом. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт "бетикос".

Срок действия нового трудового договора футболиста с его нынешним клубом рассчитан до лета 2028 года.

Иско является воспитанником "Валенсии", на взрослом уровне он также защищал цвета этой команды. Кроме того, в послужном списке футболиста есть "Малага", "Реал" и "Севилья". За "Бетис" игрок выступает с 2023 года, за это время он принял участие в 69 матчах команды, в которых забил 21 гол и отдал 18 голевых передач.

В составе "сливочных" Иско три раза становился чемпионом Испании, брал Кубок страны и трижды — национальный Суперкубок. На международной арене полузащитник по четыре раза выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также три раза — Суперкубок УЕФА.

İdman.Biz