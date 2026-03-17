Арбелоа перед матчем с "Манчестер Сити": "Наша цель только победа"

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz, первая встреча команд завершилась уверенной победой мадридского клуба со счетом 3:0. Ответная игра пройдет 17 марта в Манчестере.

"У нас нет другой цели, кроме как выйти на поле и победить с тем же смирением и самоотдачей, что и в первом матче. Это будет непросто. Смирение и амбиции - вот что нам нужно показать завтра", - заявил Арбелоа.

Испанский специалист подчеркнул, что его команда прекрасно понимает силу соперника и сложность предстоящей встречи.

"Мы хорошо понимаем, насколько сложным будет этот матч и с каким соперником нам предстоит играть. Если мы хотим победить, мы должны думать только о том, чтобы показать очень высокий уровень футбола - как в первой игре или даже лучше, проявив солидарность, самоотдачу и готовность доставить сопернику много проблем", - отметил наставник "Реала".