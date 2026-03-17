Анчелотти объяснил отсутствие Неймара в сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал решение не включать нападающего Неймара в заявку национальной команды на мартовский сбор.

Как сообщает İdman.Biz, специалист объяснил это тем, что футболист пока не набрал оптимальную физическую форму.

"Неймар не вызван, потому что он не полностью готов физически. Тем не менее, он все еще может быть вызван на чемпионат мира. Ему нужно продолжать играть, чтобы поддерживать свою форму", - заявил Анчелотти.

В конце марта сборная Бразилии проведет два товарищеских матча - против Франции и Хорватии.