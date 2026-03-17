Фермин Лопес подорожал до 100 миллионов евро

Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес существенно вырос в цене на трансферном рынке.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Transfermarkt, рыночная стоимость испанского футболиста увеличилась на 30 миллионов евро и теперь составляет 100 миллионов.

По информации источника, рост стоимости игрока связан с его возросшей ролью в команде. Лопес регулярно выходит в стартовом составе каталонцев, в том числе в матчах Лиги чемпионов, и демонстрирует высокий уровень интенсивности на поле. Полузащитник активно участвует в прессинге и выполняет большой объем оборонительной работы, совмещая это с результативными действиями в атаке.

В текущем сезоне Лопес провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 15 результативных передач. Контракт футболиста с "Барселоной" рассчитан до лета 2031 года.