Дембеле: "ПСЖ" будет атаковать, чтобы победить "Челси"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport, первая встреча между командами завершилась победой парижан со счетом 5:2. Ответная игра пройдет 17 марта в Лондоне.

"У нас было достаточно времени, чтобы восстановиться и хорошо подготовиться. Мы очень мотивированы. Наш настрой не в том, чтобы только обороняться, а в том, чтобы атаковать и выиграть матч", - заявил Дембеле.

Французский футболист подчеркнул, что команда не намерена играть на удержание преимущества.

"Мы не можем оставаться на своей половине поля только ради того, чтобы сохранить результат. Мы будем идти вперед и атаковать, потому что всегда играем на победу", - отметил форвард.

По словам Дембеле, "ПСЖ" понимает силу соперника и готов к трудной игре.

"Нам нужно быть внимательными. Это очень качественная команда и большой клуб. Мы знаем, что будут сложные моменты, но должны сохранять концентрацию. В первом матче мы показали хорошую игру и должны продолжать в том же духе", - добавил нападающий парижан.