17 Марта 2026
Дембеле: "ПСЖ" будет атаковать, чтобы победить "Челси"

17 Марта 2026 01:16
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport, первая встреча между командами завершилась победой парижан со счетом 5:2. Ответная игра пройдет 17 марта в Лондоне.

"У нас было достаточно времени, чтобы восстановиться и хорошо подготовиться. Мы очень мотивированы. Наш настрой не в том, чтобы только обороняться, а в том, чтобы атаковать и выиграть матч", - заявил Дембеле.

Французский футболист подчеркнул, что команда не намерена играть на удержание преимущества.

"Мы не можем оставаться на своей половине поля только ради того, чтобы сохранить результат. Мы будем идти вперед и атаковать, потому что всегда играем на победу", - отметил форвард.

По словам Дембеле, "ПСЖ" понимает силу соперника и готов к трудной игре.

"Нам нужно быть внимательными. Это очень качественная команда и большой клуб. Мы знаем, что будут сложные моменты, но должны сохранять концентрацию. В первом матче мы показали хорошую игру и должны продолжать в том же духе", - добавил нападающий парижан.

İdman.Biz
Новости по теме

"Фиорентина" разгромила "Кремонезе" в матче аутсайдеров Серии А
01:45
Мировой футбол

"Фиорентина" разгромила "Кремонезе" в матче аутсайдеров Серии А

"Фиалки" уверенно победили и улучшили свои позиции в борьбе за выживание

Анчелотти объяснил отсутствие Неймара в сборной Бразилии
00:39
Мировой футбол

Анчелотти объяснил отсутствие Неймара в сборной Бразилии

Тренер заявил, что форвард пока не готов физически
Фермин Лопес подорожал до 100 миллионов евро
00:17
Мировой футбол

Фермин Лопес подорожал до 100 миллионов евро

Полузащитник "Барселоны" значительно повысил свою рыночную стоимость

Арда Гюлер вошел в топ-10 самых дорогих игроков Ла Лиги
16 Марта 23:49
Мировой футбол

Арда Гюлер вошел в топ-10 самых дорогих игроков Ла Лиги

Полузащитник "Реала" сохраняет рыночную стоимость на уровне 90 миллионов евро

"Челси" снова потерял капитана
16 Марта 23:16
Мировой футбол

"Челси" снова потерял капитана

Рис Джеймс выбыл на несколько недель из-за травмы

Неймар не включен в заявку сборной Бразилии
16 Марта 22:56
Мировой футбол

Неймар не включен в заявку сборной Бразилии

Анчелотти объявил состав национальной команды

Самое читаемое

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО
14 Марта 21:54
Борьба

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО

Чемпионат Европы U-23 завершится 15 марта