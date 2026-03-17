Гвардиола планирует вернуть Педро Порро в "Манчестер Сити"

17 Марта 2026 15:42
Футбольный клуб "Манчестер Сити" определил защитника лондонского "Тоттенхэма" Педро Порро в качестве приоритетной цели для усиления состава летом 2026 года. Чемпионы Англии планируют приобрести 26-летнего испанца по цене значительно ниже стартового требования лондонцев в 93 миллиона евро (158,1 миллиона манатов).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Insider, финансовое положение столичного клуба осложняется реальной угрозой вылета из Премьер-лиги. Потеря места в элитном дивизионе лишит "Тоттенхэм" спонсорских выплат на сумму около 232 миллионов евро (394,4 миллиона манатов). В сложившейся ситуации руководство "шпор" будет вынуждено продавать ведущих футболистов по сниженной стоимости для экстренного пополнения бюджета, несмотря на рыночную оценку Порро в 40 миллионов евро (68 миллионов манатов).

Хосеп Гвардиола видит в соотечественнике идеального кандидата для укрепления правой стороны обороны, даже учитывая убытки "Манчестер Сити" в размере 338 миллионов евро (574,6 миллиона манатов) по итогам прошлого сезона. Испанский футболист уже находился в системе "горожан" в период с 2019 по 2022 год, однако не провел за основную команду ни одного официального поединка. В текущем игровом году защитник записал на свой счет один забитый мяч и шесть голевых пасов в 38 встречах. Действующее соглашение игрока с лондонцами рассчитано до лета 2028 года.

