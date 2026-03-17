ФИФА отказала Ирану в переносе матчей ЧМ-2026 из США

ФИФА не станет переносить матчи сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года из США в Мексику. Несмотря на официальный запрос иранской стороны, международная федерация сохранит утвержденное расписание турнира без изменений.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Times, предложение президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа даже не выносилось на детальное обсуждение в ФИФА. Руководство организации сочло инициативу неосуществимой по логистическим и коммерческим причинам. Билеты на матчи группового этапа с участием иранской сборной уже проданы, а любое изменение локации затронет интересы других команд-участниц, болельщиков и вещателей.

Ранее Мехди Тадж заявлял о начале переговоров по переносу встреч в Мексику, обосновывая это стремлением создать более комфортные условия для национальной команды. Однако ФИФА подтвердила, что все игры, запланированные на американских стадионах, пройдут в соответствии с ранее утвержденным календарем.