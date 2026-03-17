Микель Артета призвал снизить давление на юного таланта "Арсенала"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал небывалый ажиотаж вокруг полузащитника Макса Доумена. Наставник признал "феноменальный" талант игрока, но призвал медиа "снизить температуру", подчеркнув, что постоянное внимание мешает развитию 16-летнего футболиста.

Как сообщает İdman.Biz, поводом для новой волны интереса стало историческое достижение Доумена в матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Эвертона" (2:0), который состоялся 14 марта 2026 года. Выйдя на замену на 74-й минуте, юный вингер сначала помог организовать гол Виктора Дьокереша, а в компенсированное время забил сам, пробежав с мячом от центра поля. В возрасте 16 лет и 73 дней он стал самым молодым автором гола в истории АПЛ, побив рекорд Джеймса Вона (16 лет, 270 дней), державшийся 21 год, на 197 дней.

Помимо успеха в чемпионате, Макс Доумен в этом сезоне уже установил несколько других рекордов. Ранее он стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов (15 лет и 308 дней в матче против "Славии"), а также самым молодым игроком, выходившим в стартовом составе "Арсенала" в Кубке Англии (против "Мэнсфилда" в возрасте 16 лет и 66 дней). Клуб уже согласовал с ним предварительный контракт, который позволит Доумену подписать профессиональное соглашение сразу после его 17-летия.

В составе "Арсенала" он также превзошел рекорд Сеска Фабрегаса. Артета продолжает интегрировать игрока в состав, однако Доумен все еще пользуется отдельной раздевалкой из-за возрастных регламентов лиги для игроков младше 18 лет.