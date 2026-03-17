Микель Артета призвал снизить давление на юного таланта "Арсенала"

17 Марта 2026 17:31
18
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал небывалый ажиотаж вокруг полузащитника Макса Доумена. Наставник признал "феноменальный" талант игрока, но призвал медиа "снизить температуру", подчеркнув, что постоянное внимание мешает развитию 16-летнего футболиста.

Как сообщает İdman.Biz, поводом для новой волны интереса стало историческое достижение Доумена в матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Эвертона" (2:0), который состоялся 14 марта 2026 года. Выйдя на замену на 74-й минуте, юный вингер сначала помог организовать гол Виктора Дьокереша, а в компенсированное время забил сам, пробежав с мячом от центра поля. В возрасте 16 лет и 73 дней он стал самым молодым автором гола в истории АПЛ, побив рекорд Джеймса Вона (16 лет, 270 дней), державшийся 21 год, на 197 дней.

Помимо успеха в чемпионате, Макс Доумен в этом сезоне уже установил несколько других рекордов. Ранее он стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов (15 лет и 308 дней в матче против "Славии"), а также самым молодым игроком, выходившим в стартовом составе "Арсенала" в Кубке Англии (против "Мэнсфилда" в возрасте 16 лет и 66 дней). Клуб уже согласовал с ним предварительный контракт, который позволит Доумену подписать профессиональное соглашение сразу после его 17-летия.

В составе "Арсенала" он также превзошел рекорд Сеска Фабрегаса. Артета продолжает интегрировать игрока в состав, однако Доумен все еще пользуется отдельной раздевалкой из-за возрастных регламентов лиги для игроков младше 18 лет.

