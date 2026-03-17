Иран хочет перенести матчи ЧМ-2026 из США в Мексику

Федерация футбола Ирана ведет переговоры с ФИФА о переносе матчей сборной страны на чемпионате мира 2026 года с территории США в Мексику.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на заявление главы федерации Мехди Таджи в социальной сети X, вопрос связан с обеспечением безопасности команды.

"Президент США Дональд Трамп заявил, что не может гарантировать безопасность сборной Ирана. В такой ситуации мы, естественно, не поедем в Соединенные Штаты. В настоящее время ведем переговоры с ФИФА о проведении матчей нашей команды в Мексике", - отметил Таджи.

Отметим, что на прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что сборной Ирана не следует ехать на турнир "ради собственной безопасности". Финальная стадия чемпионата мира 2026 года пройдет в июне-июле и будет организована в 11 городах США, трех городах Мексики и двух городах Канады.