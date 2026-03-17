"Бавария" требует открыть крышу на "Сантьяго Бернабеу"

17 Марта 2026 16:12
Мюнхенская "Бавария" обратилась в УЕФА с официальным требованием запретить мадридскому "Реалу" закрывать раздвижную крышу футбольного стадиона "Сантьяго Бернабеу" во время возможного очного противостояния в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, руководство немецкого гранда обеспокоено тем, что при закрытой крыше на стадионе создается эффект акустической чаши, делающий атмосферу чрезмерно шумной и "невыносимой" для гостей. В Мюнхене считают, что подобный фактор оказывает искусственное психологическое давление на футболистов и может негативно сказаться на их игре.

Отметим, что на данный момент "Бавария" практически гарантировала себе место в четвертьфинале после разгромной победы над "Аталантой" в первом матче 1/8 финала со счетом (6:1). Согласно сетке турнира, в следующем раунде мюнхенцы с высокой долей вероятности встретятся с "Реалом", который также уверенно обыграл "Манчестер Сити" в первой игре (3:0).

