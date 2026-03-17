17 Марта 2026
Карло Анчелотти назвал лучший клуб Европы

17 Марта 2026 12:44
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти признал норвежский "Буде-Глимт" лучшей и наиболее организованной командой в Европе на данный момент. Итальянский специалист подчеркнул, что клуб демонстрирует исключительный уровень игры не только в атаке, но и в оборонительной фазе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Footmercato, наставник пентакампеонов выделил успехи коллектива в текущем сезоне Лиги чемпионов. "На данный момент "Буде-Глимт" - лучшая и наиболее организованная команда в Европе. Не только по результатам, одержав победы над "Манчестер Сити", "Атлетико", "Интером" и "Спортингом", но и по игре в обороне", - заявил Анчелотти.

В нынешнем международном сезоне норвежский клуб стал главным открытием, последовательно обыграв грандов европейского футбола. Ранее в раунде плей-офф "Буде-Глимт" по итогам двух встреч выбил из турнира миланский "Интер". Сегодня, 17 марта, подопечные Кьетиля Кнутсена проведут ответный матч 1/8 финала против лиссабонского "Спортинга". Первая игра завершилась разгромной победой норвежцев со счетом (3:0). Начало ответной встречи запланировано на 00:00 по бакинскому времени.

