Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

В сербском Зренянине завершился чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет, где сборная Азербайджана продолжила тенденцию снижения числа побед на континентальном уровне.

Как сообщает İdman.Biz, начиная с 2023 года национальная команда на турнирах U23 постепенно завоевывает все меньше золотых медалей.

В 2022 году на чемпионате Европы в болгарском Пловдиве азербайджанские борцы в трех дисциплинах - вольной, греко-римской и женской борьбе - выиграли семь золотых медалей. В 2023 году на турнире в Бухаресте этот показатель снизился до шести. В 2024 году в Баку было завоевано пять золотых наград, в 2025 году в Тиране - четыре, а на нынешнем чемпионате Европы в Зренянине команда ограничилась тремя.

Золотые медали на последнем турнире выиграли легионер сборной по вольной борьбе Али Цокаев (92 кг), Гюнай Гурбанова (59 кг) и борец греко-римского стиля Эльмин Алиев (82 кг).

При этом обращает на себя внимание, что все три победы были одержаны в неолимпийских весовых категориях, где уровень конкуренции традиционно ниже.

Чемпионаты Европы U23 проводятся с 2015 года. Наиболее успешными для Азербайджана стали турниры 2022 и 2023 годов, когда команда завоевала семь и шесть золотых медалей соответственно. Тогда российские спортсмены не участвовали в соревнованиях.

В 2024 году борцы из России вернулись на международные турниры в нейтральном статусе, а в нынешнем сезоне вновь выступают под национальным флагом и гимном. В Зренянине сборная России стала самой успешной командой, завоевав 11 из 30 золотых медалей.

На фоне этих результатов обращают на себя внимание и другие выступления азербайджанских борцов на крупных турнирах последних лет. В частности, неудачное выступление на Олимпийских играх 2024 года в Париже и на Играх исламской солидарности 2025 года в Эр-Рияде, а также длительное отсутствие золотых медалей на чемпионатах мира среди взрослых в олимпийских весовых категориях.

На чемпионате Европы U-23 в Зренянине сборная Азербайджана завоевала следующие медали.

Вольная борьба: "золото" - Али Цокаев (92 кг); "серебро" - Васиф Багиров (57 кг), Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Сабухи Амирасланов (79 кг), Юсиф Дурсунов (125 кг); "бронза" - Муса Агаев (65 кг), Рамик Гейбатов (70 кг), Зафар Алиев (97 кг).

Женская борьба: "золото" - Гюнай Гурбанова (59 кг); "серебро" - Гюльтекин Ширинова (55 кг), Рузанна Мамедова (62 кг).

Греко-римская борьба: "золото" - Эльмин Алиев (82 кг); "серебро" - Фарид Садыхлы (55 кг); "бронза" - Илькин Гурбанов (63 кг), Фарид Халилов (67 кг), Фераим Мустафаев (72 кг).

