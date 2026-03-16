Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса - ВИДЕО

Капитан клуба НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид стал объектом критики со стороны фанатов и общественности. Во время матча звездный нападающий попал в объективы камер в момент использования бездымного табачного продукта, известного как снюс.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, на распространившемся в сети видео отчетливо видно наличие характерного табачного пакетика под верхней губой хоккеиста. Данный эпизод вызвал негативную реакцию у части болельщиков, обвинивших игрока в пропаганде вредных привычек. На данный момент официальных заявлений со стороны руководства "Эдмонтон Ойлерз" по поводу инцидента не поступало.

Снюс не является жевательной резинкой, а представляет собой никотиносодержащее вещество, которое помещается в ротовую полость. Специалисты отмечают, что его употребление может вызвать серьезные побочные эффекты, включая тошноту, головокружение, общую слабость и симптомы интоксикации организма. В НХЛ использование подобных продуктов не запрещено официально антидопинговым кодексом, однако вызывает регулярные дискуссии в медицинских комитетах из-за влияния на сердечно-сосудистую систему спортсменов.