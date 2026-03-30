Курьез в НХЛ: клюшка застряла в коньке игрока "Далласа" - ВИДЕО

30 Марта 2026 13:44
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами "Питтсбург Пингвинз" и "Даллас Старз" произошел редкий комичный инцидент. Во время одного из игровых эпизодов клюшка игрока гостей застряла в коньке соперника, из-за чего хоккеисты на некоторое время оказались "скованы" друг с другом.

Как сообщает İdman.Biz, необычную ситуацию заметил один из главных арбитров встречи, который незамедлительно поспешил на помощь спортсменам. Несмотря на то, что извлечь клюшку из лезвия конька с первой попытки не удалось, в конечном итоге судья помог игрокам безопасно освободиться и продолжить игру. Видео с этим моментом мгновенно разлетелось по социальным сетям, вызвав массу шуток и положительных комментариев от болельщиков по всему миру.

Отметим, что сама встреча на арене "PPG Paints Arena" прошла в напряженной борьбе. Победу в матче одержали гости из Техаса со счетом 6:3. В составе "Далласа" ярким возвращением после травмы отметился Микко Рантанен, записавший на свой счет гол и результативную передачу. У "Питтсбурга" шайбы забросили Антони Манта, Эрик Карлссон и Ноэль Аччари.

İdman.Biz
Новости по теме

Александр Овечкин установил исторический рекорд НХЛ
27 Марта 13:31
Хоккей

Александр Овечкин установил исторический рекорд НХЛ

Капитан "Вашингтона" стал первым игроком в истории лиги с таким показателем
Овечкин забросил тысячную шайбу в НХЛ
23 Марта 01:30
Хоккей

Овечкин забросил тысячную шайбу в НХЛ

Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения
Матчи Кубка мира по хоккею 2028 года примут Канада и Чехия
17 Марта 06:00
Хоккей

Матчи Кубка мира по хоккею 2028 года примут Канада и Чехия

Полуфиналы и финал турнира состоятся в Эдмонтоне

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса
16 Марта 17:17
Хоккей

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса - ВИДЕО

Капитан "Эдмонтон Ойлерз" столкнулся с критикой болельщиков после попадания в объективы камер

Матчи НХЛ пройдут в Германии впервые за 15 лет
13 Марта 19:31
Хоккей

Матчи НХЛ пройдут в Германии впервые за 15 лет

"Оттава" и "Чикаго" сыграют в Дюссельдорфе в рамках Global Series

"Летящий" гол в хоккее: трюк Эклунда назвали лучшим в году
13 Марта 16:11
Хоккей

"Летящий" гол в хоккее: трюк Эклунда назвали лучшим в году - ВИДЕО

Игрок забил шайбу в ворота, нанеся удар в воздухе во время падения на лед

Самое читаемое

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле
29 Марта 05:58
ММА

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле - ВИДЕО

Азербайджанский боец выиграл поединок единогласным решением судей

Азербайджан вновь без финала: фигуристы заняли последнее место на ЧМ
27 Марта 23:15
Зимние виды спорта

Азербайджан вновь без финала: фигуристы заняли последнее место на ЧМ

Саманта Риттер и Даниэль Брикалов представили свой ритм-танец