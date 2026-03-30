Курьез в НХЛ: клюшка застряла в коньке игрока "Далласа" - ВИДЕО

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами "Питтсбург Пингвинз" и "Даллас Старз" произошел редкий комичный инцидент. Во время одного из игровых эпизодов клюшка игрока гостей застряла в коньке соперника, из-за чего хоккеисты на некоторое время оказались "скованы" друг с другом.

Как сообщает İdman.Biz, необычную ситуацию заметил один из главных арбитров встречи, который незамедлительно поспешил на помощь спортсменам. Несмотря на то, что извлечь клюшку из лезвия конька с первой попытки не удалось, в конечном итоге судья помог игрокам безопасно освободиться и продолжить игру. Видео с этим моментом мгновенно разлетелось по социальным сетям, вызвав массу шуток и положительных комментариев от болельщиков по всему миру.

Отметим, что сама встреча на арене "PPG Paints Arena" прошла в напряженной борьбе. Победу в матче одержали гости из Техаса со счетом 6:3. В составе "Далласа" ярким возвращением после травмы отметился Микко Рантанен, записавший на свой счет гол и результативную передачу. У "Питтсбурга" шайбы забросили Антони Манта, Эрик Карлссон и Ноэль Аччари.