Фанат разбил стекло на матче "Колорадо" – "Лос-Анджелес"

Встреча между хоккейными командами "Колорадо" и "Лос-Анджелесом" была временно остановлена после того, как болельщик разбил защитное стекло. Инцидент произошел во время эмоциональной реакции зрителя на игровой эпизод.

Как сообщает Idman.Biz, один из фанатов повредил защитное ограждение площадки, реагируя на нереализованный буллит нападающего гостей Куинтона Байфилда. Из-за появления осколков на льду и поломки конструкции судьи приняли решение приостановить игру.

После замены поврежденной секции техническими службами арены и очистки льда матч был возобновлен.