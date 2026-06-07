Капитан "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид получил награду "Тед Линдсей Эворд"

Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид стал обладателем индивидуальной награды "Тед Линдсей Эворд", которая вручается наиболее выдающемуся игроку регулярного сезона НХЛ по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов лиги, сообщает İdman.Biz.

Для капитана "Эдмонтона" это уже пятый такой трофей в карьере. По этому показателю он сравнялся с Уэйном Гретцки.

В сезоне-2025/2026 Коннор стал лучшим бомбардиром лиги и лидером по передачам, а также вошел в историю как третий самый быстрый игрок НХЛ, достигший отметки в 1200 очков.