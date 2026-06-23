Норвегия отказалась от своего лучшего вратаря

Основной вратарь сборной Норвегии по хоккею Хенрик Хаукеланд больше не будет выступать за национальную команду.

Как сообщает İdman.Biz, 30-летний голкипер подписал двухлетний контракт с российским клубом "Трактор" из Челябинской области. После этого главный менеджер сборной Норвегии Патрик Торесен заявил, что Хаукеланд больше не будет вызываться в национальную команду. Он объяснил решение "связью вратаря с российским хоккеем".

Хаукеланд был одной из ключевых фигур в историческом успехе норвежской сборной. На чемпионате мира 2026 года команда впервые завоевала бронзовые медали, а сам голкипер был признан лучшим вратарем турнира.

Несмотря на это, переход в российский клуб поставил под вопрос его будущее в сборной, и норвежская сторона заняла по этому вопросу жесткую позицию.