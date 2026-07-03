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"Вашингтон" объявил о продлении контракта с Овечкиным

Хоккей
Новости
3 Июля 2026 02:20
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"Вашингтон" объявил о продлении контракта с Овечкиным

Российский нападающий Александр Овечкин продлил контракт с "Вашингтон Кэпиталз". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс‑служба клуба НХЛ.

Новое соглашение 40‑летнего россиянина с клубом рассчитано на год.

В прошлом сезоне Овечкин в составе "Вашингтона" набрал 64 (32+32) очка в 82 матчах регулярного чемпионата, а столичный клуб не вышел в плей‑офф. Всего за карьеру в НХЛ форвард провел 1573 матча в регулярных чемпионатах при 1687 (929+758) очках.

Россиянин забросил 929 шайб в "регулярках", он лучший в истории лиги по этому показателю. На счету Овечкина 1006 шайб в матчах НХЛ с учетом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов). В 2018 году Овечкин, выбранный "Кэпиталз" под первым номером на драфте 2004 года, стал обладателем Кубка Стэнли. Форвард трижды признавался самым ценным игроком сезона в НХЛ, в сезоне‑2007/08 стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

İdman.Biz
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