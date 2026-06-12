Холанд посетил финал НХЛ: "Каролина" в шаге от Кубка Стэнли

"Каролина Харрикейнз" находится в одной победе от завоевания Кубка Стэнли.

Как сообщает İdman.Biz, в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ команда из Роли на своей площадке обыграла "Вегас Голден Найтс" со счетом 4:2 и приблизилась к чемпионскому титулу.

Одним из гостей встречи стал нападающий сборной Норвегии и английского клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Звездный футболист наблюдал за игрой с трибун и несколько раз попадал в трансляцию, привлекая внимание как хоккейных, так и футбольных болельщиков.

Хозяева льда уверенно воспользовались преимуществом своей арены, забросив четыре шайбы и удержав победный счет до финальной сирены. Благодаря этому успеху "Каролина" повела в серии и теперь находится в шаге от завоевания главного трофея НХЛ.

Для "Вегаса" следующий матч станет решающим. Поражение лишит команду шансов на титул, тогда как "Каролина" получит первую возможность оформить чемпионство уже в шестой игре серии.