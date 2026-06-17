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Чемпион мира по хоккею Колдер умер в возрасте 47 лет

Хоккей
Новости
17 Июня 2026 06:20
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Чемпион мира по хоккею Колдер умер в возрасте 47 лет

Бывший канадский хоккеист Кайл Колдер скончался на 48‑м году жизни. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс‑служба клуба НХЛ "Лос‑Анджелес Кингз".

Колдер скончался в понедельник после непродолжительной болезни.

"Никогда бы не подумала, что этот день настанет. В моем сердце всегда будет пустота и найдется место только для тебя", — написала в соцсетях дочь Колдера.

Колдер выступал за "Лос‑Анджелес" с 2007 по 2009 годы. Также он играл за "Чикаго Блэкхокс", "Филадельфия Флайерз", "Детройт Ред Уингз", "Анахайм Дакс" и казахстанский "Барыс". Всего в НХЛ канадец провел 590 игр и записал в актив 294 очка (114+180).

Колдер — чемпион мира 2003 года.

İdman.Biz
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