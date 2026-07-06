Вратаря сборной Украины и хоккеиста "Кременчуга" мобилизовали в ВСУ

Вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко и нападающий ХК "Кременчуг" Егор Безуглый были мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил бывший голкипер национальной команды Артур Оганджанян.

"Голкипера ХК "Кременчуг" Эдуарда Захарченко и нападающего Егора Безуглого, насколько мне известно, забрали в Вооруженные силы Украины", — сказал Оганджанян в видео в своем телеграм-канале.

По сообщениям украинских СМИ, хоккеисты были доставлены в территориальный центр комплектования (ТЦК) после встречи с правоохранителями во время комендантского часа.

Позднее появилась информация, что Захарченко подтвердил свою службу в ВСУ. Эдуард выступает в сборной Украины с 2015 года и провел за национальную команду 47 матчей. В 2025 году он стал первым вратарем в истории чемпионатов Украины, которому удалось забросить шайбу в ворота соперника. Кроме украинских клубов, Захарченко также выступал в чемпионатах Великобритании, Казахстана, Венгрии и Италии.