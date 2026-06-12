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В России 21-летний хоккеист погиб от случайного выстрела на охоте

Хоккей
Новости
12 Июня 2026 03:20
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В России 21-летний хоккеист погиб от случайного выстрела на охоте

Нападающий клуба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) "Норильск" Егор Ядыкин погиб в возрасте 21 года.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщила пресс-служба команды.

"С глубоким прискорбием и болью в сердце сообщаем о том, что наш игрок Егор Ядыкин ушел из жизни при трагических обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Подробности трагедии не уточняются. В клубе добавили, что окажут необходимую помощь родным и близким хоккеиста.

Телеграм-канале Shot пишет, что Ядыкин погиб в своем родном городе Салавате (Башкортостан) от огнестрельного ранения. Отмечается, что, по версии родственников, спортсмен потянулся за охотничьим ружьем, случайно задел курок, и оно выстрелило в него.

"УФА1.ру" сообщает, что в одном из гаражей на улице Индустриальной были обнаружили тела двух мужчин - 1958 и 2005 годов рождения. По данным источника, это были Ядыкин и его дед. По сведениям другого источника издания, трагедия произошла, когда пожилой родственник решил научить внука стрелять из ружья, но оружие сработало в руках неопытного Ядыкина и тот получил смертельное ранение, а после этого дед свел счеты с жизнью. Аналогичную информацию приводит телеграм-канал Baza.

РБК обратился за комментарием в МВД Башкортостана.

Ядыкин является воспитанником омского "Авангарда". В Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) он играл за "Омские Ястребы", в ВХЛ - за "Омские Крылья". В "Норильске" хоккеист провел прошлый сезон, где в 46 матчах набрал 4 (2+2) очка.

İdman.Biz
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