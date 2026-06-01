1 Июня 2026
RU

Нидеррайтер первым в истории проиграл пять финалов чемпионатов мира по хоккею подряд

Хоккей
Новости
1 Июня 2026 06:20
13
Нидеррайтер первым в истории проиграл пять финалов чемпионатов мира по хоккею подряд

Сборная Швейцарии проиграла Финляндии (0:1 ОТ) в финальном матче чемпионата мира по хоккею-2026.

Как сообщает İdman.Biz, нападающий сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер стал пятикратным серебряным призером мировых первенств. Он первым в истории проиграл в пяти финалах подряд (в 2013, 2018, 2024, 2025 и 2026 годах).

Кроме того, 33-летний Нидеррайтер играл за сборную Европы на Кубке мира-2016, на этом турнире его команда тоже проиграла в финале — сборной Канады.

На ЧМ-2026 Нидеррайтер в 6 матчах набрал 5 (2+3) очков.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Финляндия стала пятикратным чемпионом мира по хоккею
01:30
Хоккей

Финляндия стала пятикратным чемпионом мира по хоккею

Швейцария вновь без "золота"
Сборная Норвегии обыграла канадцев и выиграла "бронзу" чемпионата мира по хоккею
31 Мая 20:26
Хоккей

Сборная Норвегии обыграла канадцев и выиграла "бронзу" чемпионата мира по хоккею

Норвегия впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира
Сборная Канады не смогла выйти в финал ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО
31 Мая 04:30
Хоккей

Сборная Канады не смогла выйти в финал ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО

В финале Финляндия встретится со сборной Швейцарии
СМИ: Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемье покончил с собой - ОБНОВЛЕНО
29 Мая 02:15
Хоккей

СМИ: Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемье покончил с собой - ОБНОВЛЕНО

Точные причины самоубийства экс-хоккеиста не сообщаются
Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею
29 Мая 01:50
Хоккей

Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Полуфиналы состоятся 30 мая
"Монреаль" стал самой молодой командой в финале конференции с 1993 года
19 Мая 19:00
Хоккей

"Монреаль" стал самой молодой командой в финале конференции с 1993 года

Команда повторила свое достижение спустя 33 года

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
29 Мая 14:33
Мировой футбол

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью İdman.Biz с новым главным тренером баскетбольного "Сабаха"