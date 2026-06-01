Финляндия стала пятикратным чемпионом мира по хоккею

В Цюрихе, Швейцария, на стадионе "Свисс Лайф-Арена" прошел матч финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Финляндии. Победу со счетом 1:0 в овертайме одержала финская национальная команда и стала обладателем золотых медалей.

В основное время матча команды не смогли поразить ворота. Победный гол в овертайме забил нападающий сборной Финляндии Конста Хелениус.

Швейцария ни разу не побеждала на ЧМ и в шестой раз взяла "серебро" (1935, 2013, 2018, 2024, 2025, 2026). Финляндия стала пятикратным чемпионом мира (1995, 2011, 2019, 2022, 2026).

