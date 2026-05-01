Хоккеиста наказали штрафом за удар клюшкой

Нападающий "Даллас Старз" Микко Рантанен оштрафован на 5 тысяч долларов за нарушение правил в отношении форварда "Миннесоты Уайлд" Кирилла Капризова.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором "Миннесота" одержала победу со счетом 5:2.

По ходу встречи Рантанен опасно сыграл клюшкой и попал по лицу Капризова, за что был наказан двухминутным штрафом.

Отметим, что "Миннесота" выиграла серию со счетом 4-2 и вышла во второй раунд плей-офф, где сыграет с "Колорадо Эвеланш".