Всемирный женский матч по хоккею включили в Книгу рекордов Гиннесса

Всемирный женский матч по хоккею признан обладателем мирового рекорда Гиннесса, собрав одновременно 43 игры по всему миру.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Всемирный женский матч прошел в марте 2026 года. Каждая страна-участница провела свой собственный показательный матч в рамках синхронного мероприятия, внеся свой вклад в рекордный общий результат. Команда "белых" одержала общую победу над командой "синих" по сумме результатов всех игр. Всего в одновременной игре приняли участие 239 хоккеисток.

Для того, чтобы ратифицировать рекорд, представители Книги рекордов Гиннесса проанализировали официальные документы, фотографии и видеодоказательства из всех мест, в которых были сыграны матчи.