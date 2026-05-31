Сборная Норвегии обыграла канадцев и выиграла "бронзу" чемпионата мира по хоккею

Сборная Норвегии со счетом 3:2 в овертайме обыграла команду Канады в матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею. Соревнования проходят в Швейцарии.

В составе победителей шайбы забросили Матиас Эмилио Петтерсен (7-я минута), Стиан Сольберг (33) и Ноа Стеен (64). Канадцы до предпоследней минуты третьего периода проигрывали со счетом 0:2. На 59-й и 60-й минутах отличился Роберт Томас, переведя встречу в овертайм.

Сборная Норвегии впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Ранее лучшим достижением команды на мировых первенствах было четвертое место на турнире 1951 года.