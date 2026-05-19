"Монреаль" стал самой молодой командой в финале конференции с 1993 года

"Монреаль Канадиенс" обыграл "Баффало Сэйбрз" в решающем седьмом матче серии второго раунда плей-офф со счетом 3:2 в овертайме и вышел в финал Восточной конференции. "Канадиенс" стали самой молодой командой с 1993 года, вышедшей в финал конференции. Средний возраст команды составляет 25,8 лет, сообщает İdman.Biz.

В 1993 году также "Монреаль" вышел в финал конференции со средним возрастом игроков в 25,8 лет, считающимся по первой игре состава в плей-офф. В том сезоне "Канадиенс" стали обладателями Кубка Стэнли, переиграв в финале "Лос-Анджелес Кингз" в пяти матчах.

В финале Восточной конференции "Монреаль" сыграет с "Каролиной Харрикейнз". Первый матч серии состоится в ночь на 22 мая.