Первая женщина-тренер в истории НХЛ ушла из "Сиэтла"

1 Мая 2026 07:14
Первая женщина-тренер в истории НХЛ Джессика Кэмпбелл покинула тренерский штаб "Сиэтл Кракен". Как передает İdman.Biz, об этом сообщила клубная пресс-служба.

33-летняя канадка покинула клуб в связи с истечением срока контракта. Она работала в должности ассистентки главного тренера, отвечая за игру в большинстве.

"Она выразила желание рассмотреть другие тренерские должности в лиге, и мы поддерживаем ее в этом процессе. Джессика была важным членом нашего тренерского штаба, демонстрируя глубокие знания и уникальную способность находить общий язык с игроками и развивать их. Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера этой лиги", — сказал генеральный менеджер Джейсон Боттерилл.

По итогам регулярного чемпионата-2025/26 "Сиэтл" не смог пробиться в плей-офф.

