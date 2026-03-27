Александр Овечкин установил исторический рекорд НХЛ

Нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал главным героем гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ против "Юты Маммот". Россиянин оформил хет-трик, который позволил его команде одержать волевую победу со счетом 7:4, уступая по ходу встречи 1:3.

Как сообщает İdman.Biz, этот хет-трик стал для Овечкина 34-м в карьере. По этому показателю он вышел на четвертое место в истории НХЛ, обойдя Бретта Халла (33). Выше располагаются только Майк Босси (39), Марио Лемье (40) и Уэйн Гретцки (50). При этом Овечкин установил абсолютный рекорд лиги, став первым хоккеистом, оформлявшим хет-трики против 21 различной команды НХЛ. Предыдущий рекорд также принадлежал Халлу (20 команд).

В текущем сезоне на счету 40-летнего форварда 29 заброшенных шайб в 73 матчах. Суммарная статистика Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф теперь составляет 1003 гола (926 в регулярных чемпионатах и 77 в Кубке Стэнли). По общему количеству шайб в лиге россиянин занимает второе место в истории, уступая лишь Уэйну Гретцки, на счету которого 1016 точных бросков.