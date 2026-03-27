Александр Овечкин установил исторический рекорд НХЛ

27 Марта 2026 13:31
Александр Овечкин установил исторический рекорд НХЛ

Нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал главным героем гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ против "Юты Маммот". Россиянин оформил хет-трик, который позволил его команде одержать волевую победу со счетом 7:4, уступая по ходу встречи 1:3.

Как сообщает İdman.Biz, этот хет-трик стал для Овечкина 34-м в карьере. По этому показателю он вышел на четвертое место в истории НХЛ, обойдя Бретта Халла (33). Выше располагаются только Майк Босси (39), Марио Лемье (40) и Уэйн Гретцки (50). При этом Овечкин установил абсолютный рекорд лиги, став первым хоккеистом, оформлявшим хет-трики против 21 различной команды НХЛ. Предыдущий рекорд также принадлежал Халлу (20 команд).

В текущем сезоне на счету 40-летнего форварда 29 заброшенных шайб в 73 матчах. Суммарная статистика Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф теперь составляет 1003 гола (926 в регулярных чемпионатах и 77 в Кубке Стэнли). По общему количеству шайб в лиге россиянин занимает второе место в истории, уступая лишь Уэйну Гретцки, на счету которого 1016 точных бросков.

Новости по теме

Овечкин забросил тысячную шайбу в НХЛ
23 Марта 01:30
Хоккей

Овечкин забросил тысячную шайбу в НХЛ

Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения
Матчи Кубка мира по хоккею 2028 года примут Канада и Чехия
17 Марта 06:00
Хоккей

Матчи Кубка мира по хоккею 2028 года примут Канада и Чехия

Полуфиналы и финал турнира состоятся в Эдмонтоне

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса
16 Марта 17:17
Хоккей

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса - ВИДЕО

Капитан "Эдмонтон Ойлерз" столкнулся с критикой болельщиков после попадания в объективы камер

Матчи НХЛ пройдут в Германии впервые за 15 лет
13 Марта 19:31
Хоккей

Матчи НХЛ пройдут в Германии впервые за 15 лет

"Оттава" и "Чикаго" сыграют в Дюссельдорфе в рамках Global Series

"Летящий" гол в хоккее: трюк Эклунда назвали лучшим в году
13 Марта 16:11
Хоккей

"Летящий" гол в хоккее: трюк Эклунда назвали лучшим в году - ВИДЕО

Игрок забил шайбу в ворота, нанеся удар в воздухе во время падения на лед
В России хоккейного арбитра пожизненно отстранили за непристойное поведение после матча
10 Марта 21:42
Хоккей

В России хоккейного арбитра пожизненно отстранили за непристойное поведение после матча

По иронии, в прошлом сезоне Скугарев был признан лучшим линейным арбитром ВХЛ

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?
25 Марта 10:12
Мировой футбол

Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?

Софи Рейн раскрыла траты нападающего "Арсенала"

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 23:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО

Египтянин присоединился к "красным" в 2017 году