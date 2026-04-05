6 Апреля 2026
Болельщица родила ребенка прямо во время матча НХЛ - ВИДЕО

5 Апреля 2026 15:31
Болельщица родила ребенка прямо во время матча НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Эдмонтоном" и "Вегасом" произошел уникальный эпизод.

Как сообщает İdman.Biz , по ходу встречи на арене "Роджерс Плэйс" одна из болельщиц родила ребенка прямо во время игры.

О необычном событии объявил комментатор Джек Майклс по ходу матча. При этом сама встреча завершилась поражением "Эдмонтона" со счетом 1:5.

Отметим, что в этой же игре произошел еще один неприятный инцидент: один из болельщиков получил удар шайбой в лицо и покинул трибуны с окровавленным лицом.

Добавим, что подобные случаи уже происходили ранее. В 2023 году ребенок родился во время матча НФЛ, а в 2015-м аналогичная ситуация произошла на бейсбольной игре в Сан-Диего.

İdman.Biz
