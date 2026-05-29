Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады сыграет с командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Швейцарии, сообщает İdman.Biz.

В четвертьфинале финны со счетом 4:1 обыграли чехов, канадцы оказались сильнее американцев (4:0). В другом полуфинале сыграют сборные Швейцарии и Норвегии. Швейцарцы в четвертьфинале обыграли шведов (3:1), норвежцы победили латвийцев (2:0).

Полуфиналы состоятся 30 мая, финал и матч за третье место - 31 мая. Действующим чемпионом мира является сборная США, которая в финальном матче прошлого турнира обыграла швейцарцев со счетом 1:0 в овертайме. Рекордсменом по количеству трофеев является команда Канады, которая завоевывала титул 28 раз.